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January 16, 2018 / 10:32 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Argonaut Reports ‍Gold Equivalent Ounce Production Of 34,987 During Q4

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Argonaut Gold Inc:

* ARGONAUT GOLD ANNOUNCES 2017 PRODUCTION, PROVIDES 2018 GUIDANCE AND THREE-YEAR PRODUCTION OUTLOOK, STRENGTHENS MANAGEMENT TEAM AND PROVIDES RELEASE DATE FOR FOURTH QUARTER AND YEAR END OPERATIONAL AND FINANCIAL RESULTS

* ARGONAUT GOLD - ‍GOLD EQUIVALENT OUNCE PRODUCTION OF 34,987 DURING Q4 ENDED DECEMBER 31, 2017​

* ARGONAUT GOLD - ‍ANTICIPATES IT WILL PRODUCE BETWEEN 165,000 TO 180,000 GEOS DURING 2018​

* ARGONAUT GOLD INC - ‍PLANS TO INVEST $50 TO $55 MILLION IN CAPITAL EXPENDITURES DURING 2018​

* ARGONAUT GOLD INC - ‍BY 2019, CO EXPECTS TO PRODUCE OVER 200,000 GEOS ANNUALLY FROM ITS EXISTING OPERATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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