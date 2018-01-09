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BRIEF-ARM Says 5 Pct Of Over 120 Bln Chips Shipped By ARM Partners Since 1991 Impacted By Spectre
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January 9, 2018 / 10:36 PM / Updated a day ago

BRIEF-ARM Says 5 Pct Of Over 120 Bln Chips Shipped By ARM Partners Since 1991 Impacted By Spectre

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Softbank Group Corp:

* SOFTBANK-OWNED ARM SAYS AMOUNT OF ARM CHIPS IMPACTED BY SPECTRE IS AROUND 5 PERCENT OF OVER 120 BILLION CHIPS ARM PARTNERS HAVE SHIPPED SINCE 1991

* SOFTBANK-OWNED ARM SAYS “ARM WILL ADDRESS SPECTRE IN FUTURE PROCESSORS”

* SOFTBANK-OWNED ARM SAYS NUMBER OF CHIPS IMPACTED BY MELTDOWN EXPLOIT IS “SIGNIFICANTLY LESS” THAN THOSE IMPACTED BY SPECTRE

* ARM SAYS WITH RESPECT TO MELTDOWN, WE ARE NOT QUANTIFYING THE NUMBER OF CHIPS IMPACTED BY EXPLOIT Further company coverage:

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