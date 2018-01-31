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January 31, 2018 / 1:12 PM / a day ago

BRIEF-Aroundtown Says 319 Million Euros Of Notes Tendered

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - AROUNDTOWN SA:

* AROUNDTOWN SA ANNOUNCES THE RESULTS OF THE OFFER TO THE HOLDERS OF ITS OUTSTANDING EUR600,000,000 1.5% NOTES DUE 2022 TO TENDER SUCH NOTES FOR PURCHASE FOR CASH

* AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EUR 319,000,000 OF NOTES WAS VALIDLY TENDERED FOR PURCHASE IN OFFER

* SETTLEMENT OF OFFER IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 5 FEBRUARY 2018

* FOLLOWING SETTLEMENT OF OFFER, AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EUR 281,000,000 OF NOTES WILL REMAIN OUTSTANDING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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