FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Singapore Airshow
The Trump Effect
Germany
Technology
Environment
Sport
Entertainment
#Consumer Products & Retail News
February 6, 2018 / 1:20 PM / a day ago

BRIEF-Arrow Electronics Posts Q4 Adj. EPS of $2.51

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Arrow Electronics Inc:

* ARROW ELECTRONICS REPORTS FOURTH-QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.51 EXCLUDING ITEMS

* Q4 SALES ROSE 18 PERCENT TO $7.63 BILLION

* SEES Q1 EARNINGS PER SHARE $1.74 TO $1.86 EXCLUDING ITEMS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.60

* SEES Q1 SALES $6.4 BILLION TO $6.8 BILLION

* SEES Q1 EARNINGS PER SHARE ON A DILUTED BASIS, TO BE IN RANGE OF $1.50 TO $1.62

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.30, REVENUE VIEW $7.46 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.73, REVENUE VIEW $6.56 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* IN Q4, NET INCOME WAS NEGATIVELY IMPACTED BY $125 MILLION, OR $1.40 PER DILUTED SHARE, RELATED TO U.S. TAX LEGISLATION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.