BRIEF-Arrow Electronics Posts Q4 Adj. EPS of $2.51

Feb 6 (Reuters) - Arrow Electronics Inc:
* ARROW ELECTRONICS REPORTS FOURTH-QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS
* SEES Q1 EARNINGS PER SHARE $1.74 TO $1.86 EXCLUDING ITEMS
* SEES Q1 EARNINGS PER SHARE ON A DILUTED BASIS, TO BE IN RANGE OF $1.50 TO $1.62
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.30, REVENUE VIEW $7.46 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.73, REVENUE VIEW $6.56 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IN Q4, NET INCOME WAS NEGATIVELY IMPACTED BY $125 MILLION, OR $1.40 PER DILUTED SHARE, RELATED TO U.S. TAX LEGISLATION Source text for Eikon: Further company coverage: