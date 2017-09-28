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BRIEF-Artea H1 net income group share up at 1.6 million euros
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#Consumer Products & Retail News
September 28, 2017 / 4:28 PM / 20 days ago

BRIEF-Artea H1 net income group share up at 1.6 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - ARTEA SA:

* H1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 1.6 MILLION VERSUS EUR 0.5 MILLION YEAR AGO

* H1 REVENUE EUR 7.2 MILLION VERSUS EUR 11.0 MILLION YEAR AGO

* H1 OPERATING INCOME EUR 4.5 MILLION VERSUS EUR 3.6 MILLION YEAR AGO

* IN TERMS OF ENERGY ACTIVITY, SIGNIFICANT INVESTMENTS ARE BEING REALIZED IN H2 2017 IN ORDER TO INCREASE ENERGY PRODUCTION‍​

* NEW DISPOSALS OF ASSETS AND SALES IN VEFA WILL ENABLE CO TO GENERATE SIGNIFICANT RESULT AND CASH FLOW FOR FY Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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