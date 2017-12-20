BRIEF-Artifex Mundi Announce Changes In Shareholding Structure

Dec 20 (Reuters) - ARTIFEX MUNDI SA:
* ADRIAN DEBOWSKI RAISES STAKE IN CO TO 6 PERCENT VIA PURCHASE OF 0.6 MILLION OF CO SHARES
* JAKUB GRUDZINSKI RAISES STAKE IN CO TO 4.7 PERCENT VIA PURCHASE OF 0.4 MILLION OF CO SHARES
* LUBIN HOLDING GRUDZINSKI DISPOSES ITS ENTIRE 33.43 PERCENT STAKE IN CO
* ROBERT MIKUSZEWSKI, TOMASZ GRUDZINSKI, TOMASZ JEZIORSKI RAISE STAKE IN CO TO 6.1 PERCENT, 7.03 PERCENT AND 6.35 PERCENT RESPECTIVELY
* SOME SHAREHOLDERS HAVE ALSO SIGNED SHAREHOLDER AGREEMENT TO COLLECTIVELY VOTE, ACQUIRE CO SHARES
* UNDER SHAREHOLDER AGREEMENT SHAREHOLDERS TOGETHER OWN 24.13 PERCENT STAKE IN CO
* THE SHAREHOLDERS ARE AS FOLLOWS: TOMASZ GRUDZINSKI, JAKUB GRUDZINSKI, KAMIL URBANEK, MARIUSZ SZYNALIK, RAFAL WRONSKI, ADRIAN POLTORAK, BOZENA GRUDZINSKA AND BOGDAN GRUDZINSKI Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)