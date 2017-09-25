FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Aryzta to propose dividend of CHF 0.3489/shr, to be settled as a scrip dividend
Sections
Featured
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
china's party congress
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Millions of Britons in financial difficulty
economy
Millions of Britons in financial difficulty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
September 25, 2017 / 5:46 AM / in 24 days

BRIEF-Aryzta to propose dividend of CHF 0.3489/shr, to be settled as a scrip dividend

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - ARYZTA AG:

* TO PROPOSE DIVIDEND OF CHF 0.3489 (€0.3024) PER SHARE, TO BE SETTLED AS A SCRIP DIVIDEND VIA NEWLY ISSUED SHARE CAPITAL

* DURING FY, THE GROUP ENCOUNTERED A SIGNIFICANT LABOUR-RELATED BUSINESS DISRUPTION AT ITS CLOVERHILL FACILITIES‍​‍​

* REGARDING CLOVERHILL BUSINESS: THESE LOCATIONS INCURRED €16,349,000 OF LOSSES WITHIN COST OF SALES DURING JUNE AND JULY 2017

* REGARDING CLOVERHILL BUSINESS: THESE LOSSES ALSO EXPECTED TO CONTINUE TO IMPACT THE BUSINESS DURING FY18 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.