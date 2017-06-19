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BRIEF-Ascencio H1 net income falls to 26.6 million euros
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June 19, 2017 / 5:08 PM / 2 months ago

BRIEF-Ascencio H1 net income falls to 26.6 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

June 19 (Reuters) - ASCENCIO SCA:

* H1 RENTAL INCOME EUR 20.2 MILLION VERSUS EUR 18.9 MILLION YEAR AGO

* H1 NET INCOME EUR 26.6 MILLION VERSUS EUR 28.7 MILLION YEAR AGO

* H1 OPERATING PROFIT EUR 17.2 MILLION VERSUS EUR 16.2 MILLION YEAR AGO

* OCCUPANCY RATE AT END OF MARCH 98.1 PERCENT

* PROPOSES GROSS DIVIDEND OF EUR 3.20 PER SHARE FOR 2016

* CURRENTLY EXPECTS FY DIVIDEND TO BE AT LEAST COMPARABLE TO THE ONE FROM LAST YEAR

* SAYS WITH DEBT RATIO OF 43.7 PERCENT AT MARCH 31, STILL HAS AN INVESTMENT CAPACITY OF EUR 78 MILLION BEFORE IT EXCEEDS 50 PERCENT THRESHOLD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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