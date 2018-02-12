BRIEF-Asit Biotech FY Net Loss Narrows To ‍​12.0 Million Euros

Feb 12 (Reuters) - ASIT BIOTECH SA:
* FY OPERATING LOSS EUR 12.0 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 12.3 MILLION YEAR AGO
* CLINICAL AND RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS ON TRACK WITH MULTIPLE DEVELOPMENT MILESTONES EXPECTED IN 2018
* CASH POSITION AT END-2017 OF €2.13 MILLION
* REDUCTION IN OPERATING EXPENSES IN LINE WITH THE COMPANY’S EXPECTATIONS
* FY NET LOSS EUR 12.0 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 12.3 MILLION YEAR AGO
* 2ND PHASE III GP-ASIT+ TRIAL IN EUROPE IN ADULTS WITH SITE SELECTION IN Q4 2018
* FIRST-PATIENT FIRST-VISIT FOR GP-ASIT+ IN Q1 2019 III Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)