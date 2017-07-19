FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
18 days ago
BRIEF-ASML Holding Q2 net profit rises to 466‍​ million euros
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 19, 2017 / 2:58 PM / 18 days ago

BRIEF-ASML Holding Q2 net profit rises to 466‍​ million euros

Reuters Staff

2 Min Read

July 19 (Reuters) - ASML HOLDING NV:

* END-QUARTER CASH AND CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS FOR Q2 EUR 2.51 BILLION

* Q2 NET BOOKINGS EUR 2.38‍​ BILLION VERSUS EUR 1.76 BILLION IN REUTERS POLL

* Q2 SYSTEMS BACKLOG EUR ‍​5.35 BILLION VERSUS EUR 4.95 BILLION IN REUTERS POLL

* Q2 NET SALES EUR ‍​2.10 BILLION VERSUS EUR 1.99 BILLION IN REUTERS POLL

* Q2 GROSS PROFIT EUR 946‍​ MILLION VERSUS EUR 868 MILLION IN REUTERS POLL

* ASML HOLDING NV - WILL RESUME ITS 2016-2017 SHARE BUYBACK PROGRAM‍​

* Q2 NET PROFIT EUR 466‍​ MILLION VERSUS EUR 408 MILLION IN REUTERS POLL

* ASML HOLDING NV - FOR Q3 EXPECTS NET SALES AROUND EUR 2.2 BILLION WHICH INCLUDES EUR 300 MILLION EUV REVENUE

* ASML HOLDING NV - FOR Q3 EXPECTS GROSS MARGIN AROUND 43 PERCENT, RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS OF ABOUT EUR 315 MILLION

* EXPECT THREE NXE:3400B SHIPMENTS IN THE THIRD-QUARTER OF 2017.‍​

* "CURRENT VIEW IS THAT THE POSITIVE BUSINESS TRENDS THAT WE ARE SEEING IN 2017 ARE LIKELY TO CONTINUE AS WE ENTER 2018" - CEO‍​ Source text: bit.ly/2tEQ7KU Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.