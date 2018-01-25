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January 25, 2018 / 10:13 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Aspen Expects To Record Underwriting Loss Of About $245 Million In Q4 Of 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Aspen Insurance Holdings Ltd:

* ASPEN ANNOUNCES PRELIMINARY ESTIMATE OF FOURTH QUARTER 2017 UNDERWRITING LOSS AND INITIAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF U.S. TAX REFORM

* ASPEN INSURANCE - PRELIMINARY ESTIMATE OF ABOUT $135 MILLION IN PRE-TAX LOSSES, NET OF REINSURANCE & REINSTATEMENT PREMIUMS, RELATED TO CALIFORNIA WILDFIRES IN Q4

* ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD - ‍ESTIMATED LOSSES ARE PREDOMINANTLY ATTRIBUTED TO ASPEN‘S REINSURANCE SEGMENT​

* ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD - ASPEN EXPECTS TO RECORD AN UNDERWRITING LOSS OF APPROXIMATELY $245 MILLION IN Q4 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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