BRIEF-Asr Nederland ‍9 Mth Operating Result Up 23.6 Pct At 550 Million Euros​

Nov 29 (Reuters) - Asr Nederland Nv:
* 9MTH OPERATING RESULT EUR 550 MILLION VERSUS EUR 445 MILLION YEAR AGO
* COMBINED RATIO FOR NON-LIFE SEGMENT AMOUNTS TO 94.5% FOR 9M 2017 VERSUS 95.7% IN 9M 2016
* OPERATING RESULT IN NON-LIFE SEGMENT INCREASES BY 42.4% TO EUR 141 MILLION IN 9M 2017
* OPERATING RESULT IN LIFE SEGMENT INCREASES BY 15.3% TO EUR 466 MILLION IN 9M 2017.
* SOLVENCY II-RATIO AT 30 SEPTEMBER 2017 AMOUNTS TO 193% AND REMAINS FAIRLY STABLE FROM 30 JUNE LEVEL
* GROSS WRITTEN PREMIUMS (GWP) AMOUNT TO EUR 3,096 MILLION IN 9M 2017
* IN NON-LIFE SEGMENT, GWP INCREASE BY 5.3% TO EUR 2,043 MILLION IN 9M 2017
* “OPERATING RETURN ON EQUITY IS OVER 16% AND EXCEEDS OUR TARGET” - CEO
* ANNOUNCEMENT OF ACQUISITION OF DUTCH ASSET MANAGEMENT COMPANY FIRST INVESTMENTS IN Q3 2017
* ANNOUNCEMENT OF ACQUISITION OF GENERALI NEDERLAND AND DUTCH CO FIRST INVESTMENTS IN Q3 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)