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February 22, 2018 / 10:25 PM / a day ago

BRIEF-Assured Guaranty Reports Q4 Earnings Per Share $0.44

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Assured Guaranty Ltd:

* Assured Guaranty Ltd. REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER 2017 AND FULL YEAR 2017

* Q4 NON-GAAP OPERATING EARNINGS PER SHARE $0.77

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.44

* CO RECOGNIZED PROVISIONAL TAX EXPENSE OF $61 MILLION ATTRIBUTABLE TO ESTIMATED EFFECT OF TAX REFORM

* QTRLY TOTAL REVENUES $281 MILLION VERSUS $470 MILLION

* ‍SETTLEMENT REACHED IN Q4 REGARDING BREACH OF REPRESENTATIONS AND WARRANTIES CLAIM, RESULTING IN PRETAX GAIN OF $105 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY NET EARNED PREMIUMS $178 MILLION VERSUS $236 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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