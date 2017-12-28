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BRIEF-ASV Holdings Entered Into Amended And Restated Credit Agreement
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#Regulatory News - Americas
December 28, 2017 / 9:12 PM / Updated a day ago

BRIEF-ASV Holdings Entered Into Amended And Restated Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - ASV Holdings Inc:

* ASV HOLDINGS - ON DEC 27, CO ENTERED INTO AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT TO PROVIDE A $50 MILLION, 5-YEAR CREDIT FACILITY-SEC FILING‍​

* ASV HOLDINGS - ON DEC 27, CO ENTERED INTO AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT TO PROVIDE A $50 MILLION, 5-YEAR CREDIT FACILITY - SEC FILING

* ASV HOLDINGS SAYS CREDIT FACILITY CONSISTS OF $35 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY AND TERM LOAN FACILITY OF $15 MILLION Source text for Eikon: (bit.ly/2BOdOp1) Further company coverage:

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