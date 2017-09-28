BRIEF-Ateme H1 net result turns to profit of ‍0.3​ million euros

Sept 28 (Reuters) - Ateme SA:
* H1 NET PROFIT EUR 0.3 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 1.6 MILLION YEAR AGO
* H1 OPERATING INCOME EUR 1,1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 1.6 MILLION YEAR AGO
* H1 REVENUE EUR 20.9 MILLION VERSUS EUR 15.0 MILLION YEAR AGO
* IN H2 2017 ATEME SHOULD BENEFIT FROM A RESEARCH TAX CREDIT OF EUR1.2 MILLION IN RESPECT OF 2016
* IN H2 2017 ATEME SHOULD BENEFIT FROM OTHER SUBSIDIES OF UP TO EUR0.7 MILLION
* TARGETS FOR 2017 AND 2018 ARE CONFIRMED AT 30% AVERAGE ANNUAL REVENUES GROWTH AND DOUBLE-DIGIT OPERATING PROFIT IN % FROM 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)