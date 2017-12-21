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BRIEF-Athene Holding Enters Into Reinsurance Agreement With Voya Financial
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#Financials
December 21, 2017 / 11:25 AM / 5 days ago

BRIEF-Athene Holding Enters Into Reinsurance Agreement With Voya Financial

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Athene Holding Ltd:

* ATHENE HOLDING LTD. ENTERS INTO REINSURANCE AGREEMENT WITH VOYA FINANCIAL

* ATHENE HOLDING LTD - ATHENE WILL MAKE A $75 MILLION MINORITY EQUITY INVESTMENT IN VENERABLE TO BE HELD AS AN ALTERNATIVE INVESTMENT

* ATHENE HOLDING LTD - PRIOR TO CLOSING OF TRANSACTION, ATHENE WILL EVALUATE A RANGE OF POTENTIAL DEBT FINANCING ALTERNATIVES

* ATHENE HOLDING LTD - ENTERED AGREEMENT WITH VOYA FINANCIAL TO REINSURE APPROXIMATELY $19 BILLION OF FIXED AND FIXED INDEXED ANNUITY LIABILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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