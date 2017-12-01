FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Athene Holding says Under Pension Buyout Agreement With Millercoors, Co's Unit Will Issue Group Annuity Contract To Millercoors​
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
markets
Take Five - World markets themes for the week ahead
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Jobs
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Corbyn pay row shows costs of bank excess
Commentary
Corbyn pay row shows costs of bank excess
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 1, 2017 / 10:19 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Athene Holding says Under Pension Buyout Agreement With Millercoors, Co's Unit Will Issue Group Annuity Contract To Millercoors​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Athene Holding Ltd:

* ATHENE HOLDING LTD - ‍ UNDER PENSION BUYOUT AGREEMENT WITH MILLERCOORS, CO‘S UNIT WILL ISSUE A GROUP ANNUITY CONTRACT TO MILLERCOORS​

* ATHENE HOLDING LTD - ‍ UNDER AGREEMENT WITH MILLERCOORS, UNIT WILL ISSUE INDIVIDUAL ANNUITY CERTIFICATES TO APPLICABLE RETIREES AND BENEFICIARIES​

* ATHENE HOLDING - ‍ ATHENE ANNUITY AND LIFE COMPANY WILL HAVE DIRECT PAYMENT RESPONSIBILITY FOR ALL LIABILITIES COVERED IN TRANSACTION WITH MILLERCOORS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.