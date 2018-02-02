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February 2, 2018 / 10:40 PM / Updated a day ago

BRIEF-ATI Reaches Tentative Agreement With Pilots' Union

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Air Transport Services Group Inc:

* ATI REACHES TENTATIVE AGREEMENT WITH PILOTS’ UNION

* AIR TRANSPORT SERVICES GROUP - UNIT AIR TRANSPORT INTERNATIONALREACHED TENTATIVE AGREEMENT TO AMEND COLLECTIVE BARGAINING DEAL WITH ITS PILOTS GROUP

* AIR TRANSPORT SERVICES GROUP - ‍TERMS OF TENTATIVE AMENDED AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED​

* AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC - TENTATIVE AMENDED AGREEMENT WOULD EXTEND FOR FOUR YEARS FROM DATE OF RATIFICATION BY ATI PILOTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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