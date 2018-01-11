FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ATI ‍Signs Two New Long-Term Pricing Agreements With General Dynamics Land Systems​
Sections
Featured
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
January 11, 2018 / 12:58 PM / a day ago

BRIEF-ATI ‍Signs Two New Long-Term Pricing Agreements With General Dynamics Land Systems​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Allegheny Technologies Inc:

* ATI ANNOUNCES NEW LONG-TERM AGREEMENTS WITH GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS

* ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC - ‍SIGNED TWO NEW LONG-TERM PRICING AGREEMENTS WITH GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS​

* ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC - SIGNED AGREEMENTS ‍TO BE PREFERRED SUPPLIER OF TITANIUM PLATE FOR ABRAMS TANK AND AJAX SPECIALIST VEHICLE​

* ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC - REVENUE FROM TWO NEW LONG-TERM PRICING AGREEMENTS WILL TOTAL ABOUT $75 MILLION COMBINED OVER CONTRACT PERIODS

* ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC - ABRAMS LTPA RUNS THROUGH 2019 WHILE AJAX LTPA RUNS THROUGH 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.