Nov 23 (Reuters) - ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA:

* TO PAY GROSS INTERIM DIVIDEND OF 0.22 EUROS PER SHARE ON DEC. 13

* TO PAY EXTRAORDINARY GROSS DIVIDEND OF 0.45 EURO PER SHARE ON DEC. 21 ‍​ Source text for Eikon:

