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BRIEF-AT&T Releases Details Of Tentative Agreement In Mobility Orange Contract Negotiations
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December 15, 2017 / 4:20 PM / Updated a day ago

BRIEF-AT&T Releases Details Of Tentative Agreement In Mobility Orange Contract Negotiations

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - AT&T Inc:

* AT&T RELEASES DETAILS OF TENTATIVE AGREEMENT IN MOBILITY ORANGE CONTRACT NEGOTIATIONS

* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES RETROACTIVE WAGE INCREASES BACK TO FEB. 12, 2017

* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES GENERAL WAGE HIKE OF 2.25% EFFECTIVE FEB. 12, 2017; 3% EFFECTIVE FEB. 11, 2018

* SAYS FOUR-YEAR TENTATIVE AGREEMENT INCLUDES WAGE AND PENSION INCREASES, HEALTHCARE BENEFITS

* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES GENERAL WAGE HIKE OF 2.25% EFFECTIVE FEB. 10, 2019; 2.25% EFFECTIVE FEB. 9, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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