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February 27, 2018 / 5:16 AM / a day ago

BRIEF-Attacq Targets Maiden Dividend Payment Of 73 Cents In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Attacq Ltd:

* ‍HY HEADLINE EARNINGS 58 MILLION RAND VERSUS 39.4 MILLION RAND YEAR AGO

* HY ‍GROSS REVENUE 1.00 BILLION RAND VERSUS 1.04 BILLION RAND YEAR AGO

* ON INTERNATIONAL FRONT, EXPECTS TO BENEFIT FROM INCREASING DISTRIBUTIONS FROM MAS INVESTMENT UNDERPINNED BY MAS’ INCOME-GENERATING INVESTMENTS​

* ‍TARGETING A MAIDEN DIVIDEND PAYMENT OF 73 CENTS PER SHARE, PAYABLE IN OCTOBER 2018, FOR YEAR ENDED 30 JUNE 2018​

* ‍ANTICIPATED THAT ATTACQ‘S DISTRIBUTIONS WILL GROW BY 20.0% PER ANNUM FOR NEXT THREE FINANCIAL YEARS COMMENCING 1 JULY 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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