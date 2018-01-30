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January 30, 2018 / 9:36 PM / a day ago

BRIEF-Augusta Capital Updates On Development Agreement With Airways Corporation Of New Zealand Ltd​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Augusta Capital Ltd:

* REFERS TO ANNOUNCEMENT ‍REGARDING ENTRY INTO DEVELOPMENT AGREEMENT WITH AIRWAYS CORPORATION OF NEW ZEALAND LTD​

* NEW SINGLE ASSET FUND BEING CREATED TO RAISE REQUIRED CAPITAL FOR RE-DEVELOPMENT; AMOUNT OF EQUITY PROPOSED TO BE RAISED NZ$22.75 MILLION

* ‍DEVELOPMENT AGREEMENT WITH AIRWAYS CORPORATION OF NEW ZEALAND​ LTD IS NOW UNCONDITIONAL

* CO WILL UNDERWRITE NZ$15 MILLION OF TOTAL PROPOSED EQUITY OF FUND WITH A THIRD PARTY TO UNDERWRITE BALANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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