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February 8, 2018 / 12:19 PM / a day ago

BRIEF-Aurora Posts Q2 Revenues Of C$11.7 Million Vs C$3.9 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Aurora Cannabis Inc:

* AURORA ANNOUNCES Q2 FISCAL 2018 RESULTS

* AURORA CANNABIS INC QTRLY ‍REVENUES OF C$11.7 MILLION VERSUS C$3.9 MILLION

* AURORA CANNABIS INC - AVERAGE PRICE OF PRODUCT SOLD INCREASED BY 40.3% OVER Q2 2017 FROM $5.96 TO $8.36 PER GRAM

* AURORA CANNABIS INC QTRLY ‍NET INCOME BEFORE TAXES OF $10 MILLION VERSUS NET LOSS BEFORE TAXES OF $4.1 MILLION FOR SAME QUARTER IN PRIOR YEAR​

* AURORA CANNABIS INC - WORKING CAPITAL AS OF DEC 31, 2017 WAS $302.5 MILLION, AS COMPARED TO $170.1 MILLION AT JUNE 30, 2017

* AURORA CANNABIS INC - ANTICIPATES THAT IT HAS SUFFICIENT FUNDS TO COVER FUTURE OPERATING CASH FLOWS FOR AT LEAST NEXT TWELVE MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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