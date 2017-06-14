FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
Election failure shakes confidence in May's strategy
the road to brexit
Election failure shakes confidence in May's strategy
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
WORLD
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
health
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
June 14, 2017 / 4:59 PM / 2 months ago

BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - Aurvista Gold Corp

* AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO A MAXIMUM OF $10 MILLION

* PLANS TO INCREASE PREVIOUSLY ANNOUNCED PRIVATE PLACEMENT FINANCING FROM C$7 MILLION UP TO C$10 MILLION

* SAYS WILL INCREASE CHARITABLE FLOW-THROUGH PORTION OF FINANCING FROM C$5 MILLION UP TO C$6 MILLION

* SAYS CFT UNITS ARE PRICED AT C$ 0.41 PER CFT UNIT, AND HD UNITS ARE PRICED AT $0.25 PER HD UNIT

* SAYS WILL INCREASE HARD DOLLAR PORTION OF FINANCING FROM C$2 MILLION UP TO $4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.