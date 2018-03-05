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March 5, 2018 / 12:48 PM / Updated a day ago

BRIEF-Avesoro Resources Inc. - ‍Annual Gold Production Guidance For 2018 Of 220,000 To 240,000 Ounces Of Gold​

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Avesoro Resources Inc:

* AVESORO RESOURCES INC. - FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE THREE MONTHS AND FULL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

* AVESORO RESOURCES INC - ‍TOTAL COMPANY REVENUES FOR QUARTER INCREASED QUARTER ON QUARTER BY 31% TO $33.3 MILLION​

* AVESORO RESOURCES -‍ ANNUAL GOLD PRODUCTION GUIDANCE FOR 2018 OF 220,000 TO 240,000 OUNCES OF GOLD​

* AVESORO RESOURCES INC - ‍APPROVED US$25.0 MILLION EXPLORATION PROGRAMME FOR 2018​

* AVESORO RESOURCES INC QTRLY ‍NEW LIBERTY GOLD PRODUCTION 25,563 OZ, UP 29 PERCENT FROM Q3 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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