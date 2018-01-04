FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Avexis Inc Plans To Request A Pre-BLA Meeting For AVXS-101 In Q2 ​
Sections
Featured
Britain needs "latte levy" on disposable coffee cups, say MPs
Environment
Britain needs "latte levy" on disposable coffee cups, say MPs
Apple and researchers eye patches to solve Intel chip flaws
Technology
Apple and researchers eye patches to solve Intel chip flaws
Smith and Khawaja frustrate England in Sydney
Sport
Smith and Khawaja frustrate England in Sydney
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
January 4, 2018 / 9:08 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Avexis Inc Plans To Request A Pre-BLA Meeting For AVXS-101 In Q2 ​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Avexis Inc:

* AVEXIS ANNOUNCES ALIGNMENT WITH FDA ON NEXT STEPS TOWARD A BLA SUBMISSION FOR AVXS-101 IN SMA TYPE 1

* AVEXIS INC - ‍AVEXIS PLANS TO REQUEST A PRE-BLA MEETING IN Q2 2018​

* AVEXIS INC - ‍PROVIDED UPDATE FOLLOWING RECEIPT OF MINUTES FROM END-OF-PHASE 1 MEETING WITH FDA CONDUCTED ON DEC 5

* AVEXIS INC SAYS PLANS TO PROVIDE AVAILABLE DATA FROM ITS ON-GOING PIVOTAL TRIAL OF AVXS-101 IN SMA TYPE 1 (STR1VE) PRIOR TO PRE-BLA MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.