BRIEF-Avid Technology Announces Appointment Of Jeff Rosica As CEO

Feb 26 (Reuters) - Avid Technology Inc:
* AVID TECHNOLOGY ANNOUNCES APPOINTMENT OF JEFF ROSICA AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND TERMINATION OF LOUIS HERNANDEZ, JR.
* HERNANDEZ HAS ALSO RESIGNED FROM HIS POSITION ON AVID BOARD OF DIRECTORS
* AVID TECHNOLOGY - BOARD TERMINATED EMPLOYMENT OF FORMER CEO LOUIS HERNANDEZ DUE TO “VIOLATIONS OF COMPANY POLICIES RELATED TO WORKPLACE CONDUCT”
* BOARD “UNANIMOUSLY” CONCLUDED THAT FINDINGS WARRANTED IMMEDIATE TERMINATION OF HERNANDEZ‘S EMPLOYMENT
* AVID TECHNOLOGY - SPECIAL COMMITTEE CONDUCTED INVESTIGATION INTO ALLEGATIONS OF “IMPROPER NON-FINANCIALLY RELATED WORKPLACE CONDUCT” BY HERNANDEZ
* SPECIAL COMMITTEE CONDUCTED INVESTIGATION INTO “ALLEGATIONS OF IMPROPER NON-FINANCIALLY RELATED WORKPLACE CONDUCT” BY HERNANDEZ Source text for Eikon: Further company coverage: