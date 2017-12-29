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BRIEF-Avista Receives Approval Of The Multi-Party Settlement And Two-Year Rate Plan In Idaho General Rate Case
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December 29, 2017 / 12:13 PM / a day ago

BRIEF-Avista Receives Approval Of The Multi-Party Settlement And Two-Year Rate Plan In Idaho General Rate Case

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Avista Corp:

* AVISTA RECEIVES APPROVAL OF THE MULTI-PARTY SETTLEMENT AND TWO-YEAR RATE PLAN IN IDAHO GENERAL RATE CASE

* AVISTA - APPROVED RATES DESIGNED TO INCREASE ANNUAL BILLED ELECTRIC REVENUES BY $12.9 MILLION, EFFECTIVE JAN 1, 2018 & BY $4.5 MILLION, EFFECTIVE JAN 1, 2019

* AVISTA - FOR NATURAL GAS, APPROVED RATES DESIGNED TO INCREASE ANNUAL BILLED REVENUES BY $1.2 MILLION EFFECTIVE JAN 1, 2018, BY $1.1 MILLION ON JAN 1, 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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