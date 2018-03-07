BRIEF-Ayima San Francisco Office Signs New Client Contract

March 7 (Reuters) - AYIMA GROUP AB (PUBL):
* AYIMA SAN FRANCISCO OFFICE SIGNS MAJOR NEW CLIENT CONTRACT
* NEW ENGAGEMENT WILL COMMENCE DURING MARCH 2018 AND BEGIN TO BE FULLY REFLECTED IN Q2, 2018 RESULTS
* VALUE OF CONTRACT WILL BE A MINIMUM OF APPROXIMATELY 2 MSEK IN FIRST YEAR (AT CURRENT EXCHANGE RATES)
* NEW ENGAGEMENT IS FOR SEARCH ENGINE OPTIMISATION (SEO) SERVICE AND
* CONSISTS OF A LONG-TERM RETAINER AGREEMENT FOR A MINIMUM OF 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)