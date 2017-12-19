FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bain Capital Life Sciences Fund Reports 15.7 Percent Stake In Dicerna Pharmaceuticals
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 19, 2017 / 9:57 PM / Updated 6 hours ago

BRIEF-Bain Capital Life Sciences Fund Reports 15.7 Percent Stake In Dicerna Pharmaceuticals

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Bain Capital Life Sciences Fund L.P:

* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES FUND L.P. REPORTS 15.7 PERCENT STAKE IN DICERNA PHARMACEUTICALS INC AS ON DEC 18 - SEC FILING

* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES FUND L.P. HAD PREVIOUSLY REPORTED 26.4 PERCENT STAKE IN DICERNA PHARMACEUTICALS INC AS ON SEPT 15

* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES-ON DEC 18,ALL DICERNA PHARMA SHARES OF REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERRED STOCK HELD BY BAIN WERE CONVERTED INTO COMMON STOCK Source: (bit.ly/2oPrGxe) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.