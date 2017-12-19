BRIEF-Bain Capital Life Sciences Fund Reports 15.7 Percent Stake In Dicerna Pharmaceuticals

Dec 19 (Reuters) - Bain Capital Life Sciences Fund L.P:
* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES FUND L.P. REPORTS 15.7 PERCENT STAKE IN DICERNA PHARMACEUTICALS INC AS ON DEC 18 - SEC FILING
* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES FUND L.P. HAD PREVIOUSLY REPORTED 26.4 PERCENT STAKE IN DICERNA PHARMACEUTICALS INC AS ON SEPT 15
* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES-ON DEC 18,ALL DICERNA PHARMA SHARES OF REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERRED STOCK HELD BY BAIN WERE CONVERTED INTO COMMON STOCK Source: (bit.ly/2oPrGxe) Further company coverage: