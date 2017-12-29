BRIEF-Balfour Beatty Updates On Additional Partial Sale Of M25 Asset

Dec 29 (Reuters) - Balfour Beatty Plc:
* ANNOUNCES SALE OF AN ADDITIONAL 7.5 PERCENT STAKE IN CONNECT PLUS, COMPANY WHICH OPERATES M25 ORBITAL MOTORWAY
* GROUP HAS AN UNCONDITIONAL RIGHT TO SELL STAKE TO FUNDS MANAGED BY DALMORE CAPITAL LIMITED
* SALE IS FOR A CASH CONSIDERATION OF £62 MILLION, EQUIVALENT TO PRICE OF EARLIER TRANSACTION, WHICH IS IN EXCESS OF DIRECTORS’ VALUATION AS AT 30 JUNE 2017
* EXPECTED PROFIT ON DISPOSAL ON THIS TRANSACTION IS £32 MILLI
* PROCEEDS FROM THIS TRANSACTION WILL BE USED TO PAY DOWN BORROWINGS IN 2018
* EXPECTED PROFIT ON DISPOSAL ON THIS TRANSACTION IS £32 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: