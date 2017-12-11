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BRIEF-Banca IFIS buys two bad loan portfolios for 336 mln euros
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December 11, 2017 / 2:50 PM / a day ago

BRIEF-Banca IFIS buys two bad loan portfolios for 336 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Banca IFIS:

* CLOSES TWO MORE NPL DEALS FOR A TOTAL OF 336 MILLION EUROS

* CONFIRMS FORECAST OF 5 BILLION EURO TOTAL PURCHASES THIS YEAR

* SEES TOTAL OF 13.2 BILLION EUROS IN NPL RECEIVABLES IN PORTFOLIO AT END-2017, CONFIRMING POSITION AS MARKET LEADER IN UNSECURED, RETAIL SEGMENT

* ONE OF THE TWO DEALS WAS WITH INTESA SANPAOLO ON UNSECURED RECEIVABLES FROM LEASING CONTRACTS WITHOUT GUARANTEE FOR NOMINAL 85 MILLION EUROS

* SECOND PORTFOLIO IS FROM ITALIAN COMPANY ACTIVE IN NPL MARKET HAS NOMINAL VALUE OF 251 MILLION EUROS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Milan Newsroom)

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