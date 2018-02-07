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February 7, 2018 / 7:34 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Banco BPM And ANIMA Holding Announce An Agreement Concerning Transfer Of Mandates For Management Of Assets Underlying Insurance Products

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Anima Holding Spa:

* ANIMA HOLDING-BANCO BPM AND ANIMA HOLDING ANNOUNCE AN AGREEMENT CONCERNING TRANSFER OF MANDATES FOR MANAGEMENT OF ASSETS UNDERLYING INSURANCE PRODUCTS

* ‍AGREEMENT ALSO FORESEES LAUNCH OF A NEW 20 YEARS STRATEGIC PARTNERSHIP IN INSURANCE BUSINESS BETWEEN BANCO BPM AND ANIMA​

* SAYS TRANSFER OF DELEGATED PORTFOLIO MANAGEMENT ACTIVITIES FORESEES A TOTAL CONSIDERATION FOR ANIMA SGR OF EUR 146.4 MILLION

* ANIMA HOLDING- DEAL FOR A CASH CONSIDERATION OF EUR 120 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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