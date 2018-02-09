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#Regulatory News - Americas
February 9, 2018 / 1:43 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Bandwidth - Unit, Co And Verizon Services Entered Settlement Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Bandwidth Inc:

* BANDWIDTH SAYS ON JAN 29, UNIT, CO AND VERIZON SERVICES, ON BEHALF OF ITSELF AND RELATED ENTITIES, ENTERED INTO SETTLEMENT AGREEMENT - SEC FILING

* BANDWIDTH SAYS PURSUANT TO SETTLEMENT AGREEMENT, VERIZON MADE A $4.4 MILLION LUMP SUM PAYMENT TO CO ON FEB 8

* BANDWIDTH SAYS ENTERED SETTLEMENT AGREEMENT TO RESOLVE ONGOING DISPUTE, LITIGATION WITH VERIZON, WHICH IS CARRIER ACCESS BILLING CUSTOMER OF CO

* BANDWIDTH - SETTLEMENT AGREEMENT ALSO RESOLVED VERIZON‘S COUNTER-CLAIMS AGAINST CO

* BANDWIDTH - FOLLOWING LUMP SUM PAYMENT, CO WILL ISSUE TO VERIZON BILL CREDITS WITH RESPECT TO OTHER CABS AMOUNTS PREVIOUSLY BILLED TO VERIZON Source text: (bit.ly/2H1Cuxb) Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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