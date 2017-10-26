FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bank of Ireland says any further tracker mortgage provisions manageable
Sections
Featured
Ireland says Brexit talks can't move on without clarity over border
The road to Brexit
Ireland says Brexit talks can't move on without clarity over border
RBS springs quarterly profit surprise on rising revenue
Banks
RBS springs quarterly profit surprise on rising revenue
Volkswagen lifts profit target as cost cuts pay off
Autos
Volkswagen lifts profit target as cost cuts pay off
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Banking and Financial News
October 26, 2017 / 10:46 AM / a day ago

BRIEF-Bank of Ireland says any further tracker mortgage provisions manageable

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - Bank Of Ireland Group Plc:

* SAYS CONTINUES TO TRADE IN LINE WITH EXPECTATIONS IN Q3 2017‍

* NET INTEREST INCOME WAS IN LINE WITH FIRST HALF OF 2017​

* ‍NET INTEREST MARGIN FOR 9 MONTHS TO SEPTEMBER 2017 WAS 2.34%​

* ‍BUSINESS INCOME HAS REMAINED IN LINE WITH FIRST HALF OF 2017​

* ‍CUSTOMER LOAN VOLUMES WERE EUR 77 BILLION AT END OF SEPTEMBER 2017​

* ‍CUSTOMER DEPOSITS EUR 75 BILLION AND WHOLESALE FUNDING EUR 13 BILLION AT END OF SEPTEMBER 2017​

* ‍NON-PERFORMING EXPOSURES REDUCED BY EUR 0.4 BILLION SINCE END OF JUNE 2017 TO EUR 7.7 BILLION AT END OF SEPTEMBER 2017

* IMPAIRED LOANS REDUCED BY EUR 0.4 BILLION TO EUR 5.0 BILLION​ SINCE END OF JUNE 2017 TO END OF SEPTEMBER 2017

* ‍FULLY LOADED CET 1 RATIO INCREASED BY 30BPS FROM 12.5% AT END OF JUNE 2017 TO 12.8% AT END OF SEPTEMBER 2017

* ADDITIONAL PROVISION ON TRACKER MORTGAGE EXAMINATION REVIEW​ REQUIRED, SEES THIS TO BE MANAGEABLE IN CONTEXT OF CO‘S CAPITAL POSITION ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.