BRIEF-Bank of Sharjah Q2 profit rises

July 27 (Reuters) - BANK OF SHARJAH:
* Q2 NET PROFIT ATTRIBUTALBE TO SHAREHOLDERS 92.3 MILLION DIRHAMS VERSUS 91.6 MILLION DIRHAMS YEAR AGO
* Q2 NET INTEREST INCOME 125.2 MILLION DIRHAMS VERSUS 137.3 MILLION DIRHAMS YEAR AGO
* AS OF END-JUNE 2017, CUSTOMER DEPOSITS 19.31 BILLION DIRHAMS VERSUS 18.20 BILLION DIRHAMS YEAR AGO
* BANK OF SHARJAH - AS OF END-JUNE 2017, LOAN AND ADVANCES 16 BILLION DIRHAMS VERSUS 15.55 BILLION DIRHAMS YEAR AGO
* AS AT END-JUNE CAPITAL ADEQUACY RATIO 19.85 PERCENT VS 23.23 PERCENT YEAR AGO Source: (bit.ly/2ePSs4d) Source: (bit.ly/2uEWhwX) Further company coverage: )