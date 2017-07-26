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BRIEF-Bankinter H1 net profit down 15.7 pct YoY
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July 26, 2017 / 6:18 AM / 9 days ago

BRIEF-Bankinter H1 net profit down 15.7 pct YoY

Reuters Staff

1 Min Read

July 26 (Reuters) - BANKINTER SA

* H1 NET PROFIT 241.0 MILLION EUROS VERSUS 286.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 NET INTEREST INCOME 529.7 MILLION EUROS VERSUS 463.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* SAYS ROE PROFITABILITY RATIO 12.2 PERCENT AT END OF JUNE VERSUS 10.9 PERCENT AT END OF DEC 2016

* CET1 FULLY LOADED CAPITAL RATIO 11.3 PERCENT AT END OF JUNE

* NPL RATIO 3.74 PERCENT AT END OF JUNE‍​

* Q2 NET PROFIT 116.6 MILLION EUROS VERSUS 181.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q2 NET INTEREST INCOME 272.0 MILLION EUROS VERSUS 243.5 MILLION EUROS YEAR AGO

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