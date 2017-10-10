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BRIEF-Banque Federative Credit Mutuel sells its stakes in Safran and Eiffage‍​
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October 10, 2017 / 4:21 PM / in 9 days

BRIEF-Banque Federative Credit Mutuel sells its stakes in Safran and Eiffage‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL:

* BANQUE FÉDÉRATIVE CRÉDIT MUTUEL ANNOUNCES THE SALE OF ITS STAKES IN SAFRAN AND EIFFAGE‍​

* BANQUE FÉDÉRATIVE CRÉDIT MUTUEL - SALE OF C.3.2M SHARES OF SAFRAN, REPRESENTING APPROXIMATELY 0.8% OF THE SHARE CAPITAL

* BANQUE FÉDÉRATIVE CRÉDIT MUTUEL - SALE OF C.2.8M SHARES OF EIFFAGE, REPRESENTING APPROXIMATELY 2.9% OF THE SHARE CAPITAL

* BANQUE FÉDÉRATIVE CRÉDIT MUTUEL SAYS WILL NO LONGER HOLD ANY SAFRAN AND EIFFAGE SHARES AFTER THESE TRANSACTIONS‍​

* BANQUE FÉDÉRATIVE CRÉDIT MUTUEL - BOOKBUILDINGS WILL COMMENCE IMMEDIATELY

* BANQUE FÉDÉRATIVE CRÉDIT MUTUEL - BOOKBUILDINGS WILL BE MANAGED BY SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, SOLE BOOKRUNNER

* BANQUE FÉDÉRATIVE CRÉDIT MUTUEL - DEFINITIVE TERMS OF THE PLACEMENTS WILL BE DETERMINED FOLLOWING THE COMPLETION OF THE BOOKBUILDINGS PROCESS Source text: bit.ly/2gtwgea Further company coverage:,, (Gdynia Newsroom)

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