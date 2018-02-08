BRIEF-Barco FY EBITDA Up 21.7% At EUR 107.1‍​ Million

Feb 8 (Reuters) - BARCO NV:
* FY REVENUE EUR 1.08 BILLION VERSUS EUR 1.10 BILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 107.1 MILLION VERSUS EUR 88.0 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS EUR 24.8 MILLION VERSUS EUR 11.0 MILLION YEAR AGO
* SEES FURTHER MARGIN IMPROVEMENT ON FLAT SALES FOR 2018 COMPARED TO 2017
* FREE CASH FLOW OF 40.0 MILLION EUR, DOWN FROM 57.4 MILLION EUR
* END-FY ORDER BOOK AT EUR 318.8 MILLION VERSUS EUR 320.8 MILLION YEAR AGO
* FY ORDER INTAKE AT EUR 1.11 BILLION VERSUS EUR 1.08 BILLION YEAR AGO
* EXPECT 2018 EXCLUDES IMPACT OF NEW CINEMA JOINT VENTURE AND NEW OWNERSHIP STRUCTURE IN BARCOCFG
* OUTLOOK ON SALES TO HAVE UNFAVORABLE CURRENCY COMPARISON FOR H1 OFFSET BY STRONGER SALES ON COMPARABLE CURRENCY BASIS H2 Source text : bit.ly/2Ea0bBU Further company coverage: (Gdynia Newsroom)