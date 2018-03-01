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March 1, 2018 / 12:40 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Barnes & Noble Education Reports Q3 Loss Per Share $6.04

Reuters Staff

2 Min Read

March 1 (Reuters) - Barnes & Noble Education Inc:

* BARNES & NOBLE EDUCATION REPORTS THIRD QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q3 SALES ROSE 15.7 PERCENT TO $603.4 MILLION

* FOR FISCAL YEAR 2018, COMPANY CONTINUES TO EXPECT SALES AT BNC TO BE RELATIVELY FLAT

* CONTINUED TO RECOGNIZE BENEFITS OF SYNERGIES AND INTEGRATION OF MBS, WITH $138.9 MILLION OF SALES IN Q3

* BARNES & NOBLE EDUCATION - FOR 2018, BNC COMPARABLE STORE SALES ARE PROJECTED TO DECLINE IN MID-SINGLE DIGIT PERCENTAGE POINT RANGE YEAR OVER YEAR

* CONTINUES TO EXPECT 2018 CONSOLIDATED SALES TO BE IN RANGE OF $2.25 BILLION TO $2.35 BILLION BEFORE INTERCOMPANY ELIMINATIONS

* COMPARABLE STORE SALES AT BNC DECREASED 6.2% FOR QUARTER

* BARNES & NOBLE EDUCATION - RAISING CONSOLIDATED ADJUSTED EBITDA GUIDANCE, EXPECTS TO ACHIEVE CONSOLIDATED ADJUSTED EBITDA OF $115 MILLION TO $125 MILLION FOR 2018

* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES TO BE APPROXIMATELY $45 MILLION

* QTRLY NET LOSS INCLUDES PRE-TAX GOODWILL NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE OF $313.1 MILLION AT BNC Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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