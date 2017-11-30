FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Barnes & Noble Reports 2018 Q2 Loss Per Share $0.41
Sections
Featured
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Technology
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Preserving ancient Mayan culture through Google
Lifestyle
Preserving ancient Mayan culture through Google
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
November 30, 2017 / 1:42 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Barnes & Noble Reports 2018 Q2 Loss Per Share $0.41

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Barnes & Noble Inc:

* BARNES & NOBLE REPORTS FISCAL 2018 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q2 LOSS PER SHARE $0.41

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 SALES FELL 7.9 PERCENT TO $791.1 MILLION

* QTRLY RETAIL SALES $769.7 MILLION VERSUS $830.7 MILLION

* FOR FISCAL 2018, EXPECTS COMPARABLE SALES TO DECLINE IN LOW SINGLE DIGITS​

* COMPANY EXPECTS COMPARABLE STORE SALES TO BE APPROXIMATELY FLAT FOR BALANCE OF FISCAL YEAR​

* ADDITIONALLY, COMPANY PLANS TO REDUCE COSTS BY $40 MILLION FOR FULL FISCAL YEAR​

* QTRLY ‍COMPARABLE STORE SALES DECREASED 6.3%​

* FOR FISCAL 2018, EXPECTS FULL YEAR CONSOLIDATED EBITDA TO BE APPROXIMATELY $180 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.