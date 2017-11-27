FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Barracuda Agrees To Be Acquired by Thoma Bravo For $1.6 Bln
Sections
Featured
Prince Harry and Meghan Markle to marry in Windsor in May
uk
Prince Harry and Meghan Markle to marry in Windsor in May
Is 'lucky general' Macron's good fortune behind him?
france
Is 'lucky general' Macron's good fortune behind him?
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
russia
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
November 27, 2017 / 2:10 PM / a day ago

BRIEF-Barracuda Agrees To Be Acquired by Thoma Bravo For $1.6 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Barracuda Networks Inc:

* BARRACUDA AGREES TO BE ACQUIRED BY THOMA BRAVO FOR $1.6 BILLION

* BARRACUDA NETWORKS INC - ‍BARRACUDA SHAREHOLDERS OF RECORD WILL RECEIVE $27.55 IN CASH FOR EACH SHARE OF BARRACUDA COMMON STOCK THEY HOLD​

* BARRACUDA NETWORKS INC - ‍BARRACUDA‘S BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY APPROVED AGREEMENT​

* BARRACUDA NETWORKS INC SAYS ‍UPON CLOSE OF TRANSACTION, CO WILL OPERATE AS PRIVATELY-HELD COMPANY WITH CONTINUED FOCUS ON EMAIL SECURITY AND MANAGEMENT​

* BARRACUDA NETWORKS INC - ENTERED INTO AN AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY THOMA BRAVO, LLC. IN AN ALL-CASH TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.