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BRIEF-Barwa Real Estate awards 140 mln riyals contract to Qatar Building Engineering
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July 30, 2017 / 11:25 AM / 5 days ago

BRIEF-Barwa Real Estate awards 140 mln riyals contract to Qatar Building Engineering

Reuters Staff

1 Min Read

July 30 (Reuters) - BARWA REAL ESTATE COMPANY:

* ANNOUNCES AWARDING OF 140 MILLION RIYALS CONSTRUCTION CONTRACT FOR BARWA ALBARAHA WAREHOUSES AND WORKSHOPS PROJECTS TO QATAR BUILDING ENGINEERING CO

* PROJECT WILL BE CONSTRUCTED ON CURRENT EXISTING TRUCK PARKING PARCEL OF 684,134 SQ.M LAND WITHIN EXTENSION OF BARWA ALBARAHA PROJECT

* PROJECT HAVE TOTAL CONSTRUCTION BUILT-UP AREA OF AROUND 193,000 SQM, INCLUDES CONSTRUCTION OF 573 WAREHOUSES, IN ADDITION TO 135 WORKSHOPS Source text for Eikon: Further company coverage:

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