BRIEF-Basilea Extends Existing License Agreement With Pfizer For Cresemba

Dec 1 (Reuters) - BASILEA PHARMACEUTICA AG:
* BASILEA EXTENDS EXISTING LICENSE AGREEMENT WITH PFIZER FOR ANTIFUNGAL CRESEMBA® (ISAVUCONAZOLE) TO CHINA AND ASIA PACIFIC
* BASILEA UPDATES ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR 2017 - IMPROVED RESULT EXPECTED
* ELIGIBLE TO RECEIVE MILESTONE PAYMENTS OF UP TO USD 226 MILLION AND MID-TEEN ROYALTIES ON SALES
* FOR FY EXPECTS A REDUCED OPERATING LOSS OF APPROXIMATELY CHF 1 MILLION ON AVERAGE PER MONTH
* FOR FY SEES LOWER OPERATING EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)