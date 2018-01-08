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BRIEF-Baxter To Acquire Recothrom, Preveleak For Upfront Payment Of About $153 Mln
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January 8, 2018 / 12:50 PM / a day ago

BRIEF-Baxter To Acquire Recothrom, Preveleak For Upfront Payment Of About $153 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Baxter International Inc:

* BAXTER ANNOUNCES AGREEMENT TO BROADEN PORTFOLIO OF INNOVATIVE SURGICAL PRODUCTS

* BAXTER INTERNATIONAL - TO ACQUIRE RECOTHROM AND PREVELEAK FOR UPFRONT PAYMENT OF ABOUT $153 MILLION AND POTENTIAL CONTINGENT PAYMENTS IN FUTURE

* BAXTER INTERNATIONAL - UPON CLOSING, DEAL EXPECTED TO BE MODESTLY ACCRETIVE TO BAXTER‘S 2018 ADJUSTED EPS & INCREASINGLY ACCRETIVE THEREAFTER

* BAXTER INTERNATIONAL - ‍PROPOSED DEAL INCLUDES TWO HEMOSTAT & SEALANT PRODUCTS, INCLUDING STAND-ALONE RECOMBINANT THROMBIN, SURGICAL SEALANT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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