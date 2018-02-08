BRIEF-Bellway Says ‍HY Housing Revenue Expected To Rise By In Excess Of 14%

Feb 8 (Reuters) - Bellway Plc:
* HY HOUSING REVENUE IS EXPECTED TO RISE BY IN EXCESS OF 14% TO AROUND £1.3 BILLION
* HY AVERAGE SELLING PRICE HAS RISEN BY ALMOST 7.8% TO A RECORD £276,000
* HY FURTHER VOLUME GROWTH, WITH 6.3% RISE IN NUMBER OF HOUSING COMPLETIONS TO 4,741
* “MARKET CONDITIONS CONTINUE TO BE FAVOURABLE AND CUSTOMER DEMAND FOR NEW HOMES REMAINS STRONG”
* GROUP WILL BE ABLE TO REPLICATE RATE OF VOLUME GROWTH ACHIEVED IN FIRST HALF
* COMPLETE SALE OF AROUND AN ADDITIONAL 600 HOMES FOR YEAR ENDING 31 JULY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)