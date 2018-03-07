BRIEF-Benchmark Electronics Expands Stock Repurchase Program

March 7 (Reuters) - Benchmark Electronics Inc:
* BENCHMARK ELECTRONICS ANNOUNCES EXPANSION OF STOCK REPURCHASE PROGRAM TO $250M AND INITIATION OF A QUARTERLY CASH DIVIDEND
* BENCHMARK ELECTRONICS - BOARD OF DIRECTORS APPROVED EXPANDED STOCK REPURCHASE PROGRAM GRANTING CO AUTHORITY TO REPURCHASE UP TO $250 MILLION IN COMMON STOCK
* BENCHMARK ELECTRONICS - INTENDS TO REPURCHASE $50 MILLION OF $100 MILLION THROUGH AN ACCELERATED SHARE REPURCHASE PROGRAM WITH GOLDMAN SACHS & CO. LLC
* UNDER TERMS OF ASR EXECUTED , BENCHMARK’S OUTSTANDING COMMON STOCK WILL BE REDUCED BY APPROXIMATELY 1.6 MILLION SHARES
* HAS $230 MILLION CREDIT FACILITY THAT MATURES IN NOVEMBER 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: