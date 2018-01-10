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BRIEF-Berkshire Hathaway Raises Number Of Directors To Fourteen from Twelve
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#Financials
January 10, 2018 / 11:12 AM / a day ago

BRIEF-Berkshire Hathaway Raises Number Of Directors To Fourteen from Twelve

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Berkshire Hathaway Inc:

* BERKSHIRE HATHAWAY INC - GREGORY E. ABEL AND AJIT JAIN WERE THEN ELECTED TO SERVE AS DIRECTORS TO FILL RESULTING VACANCIES ON BOARD OF DIRECTORS

* BERKSHIRE HATHAWAY - ‍ON JAN 9, BOARD VOTED TO INCREASE NUMBER OF DIRECTORS COMPRISING ENTIRE BOARD OF DIRECTORS FROM TWELVE TO FOURTEEN​

* BERKSHIRE HATHAWAY INC - ‍BUFFETT AND CHARLES T. MUNGER, VICE CHAIRMAN OF BERKSHIRE HATHAWAY WILL CONTINUE IN THEIR EXISTING POSITIONS​

* BERKSHIRE HATHAWAY INC - BUFFETT APPOINTED ABEL TO BE BERKSHIRE VICE CHAIRMAN - NON-INSURANCE BUSINESS OPERATIONS

* PRESS RELEASE - BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEWS RELEASE

* BERKSHIRE HATHAWAY INC - BUFFETT APPOINTED JAIN TO BE BERKSHIRE HATHAWAY‘S VICE CHAIRMAN - INSURANCE OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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