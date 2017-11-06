BRIEF-bet-at-home.com 9mth EBT up at EUR 24.9 mln

Nov 6 (Reuters) - BET-AT-HOME.COM AG:
* DGAP-NEWS: BET-AT-HOME.COM AG: REVENUE AND EBITDA REACHING NEW RECORD LEVELS IN FIRST THREE QUARTERS 2017
* EBITDA OF EUR 8.0 MILLION IN Q3 - ACCUMULATED EBITDA OF EUR 25.4 MILLION
* DIVIDEND PROPOSAL FOR FY 2017 WITHIN RANGE OF EUR 6.00 AND EUR 8.00 PER SHARE
* IN FIRST THREE QUARTERS OF 2017, EBT AMOUNTED TO EUR 24.9 MILLION (Q1-Q3 2016: EUR 22.2 MILLION)
* 9MTH GROSS BETTING AND GAMING REVENUE AMOUNTED TO EUR 108.7 MILLION, UP 8.3% YOY
* 9-MONTH NET BETTING AND GAMING REVENUE THEREFORE INCREASED TO EUR 87.4 MILLION (Q1-Q3 2016: EUR 81.8 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)